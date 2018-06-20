شؤون فلسطينية

شاهد: الأحمد: الرواتب ستعود بنفس قيمة الصرف التي كانت متبعة قبل راتب الـ50%‎

شاهد: الأحمد: الرواتب ستعود بنفس قيمة الصرف التي كانت متبعة قبل راتب الـ50%‎
رام الله - دنيا الوطن
 كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وتنفيذية منظمة التحرير، عن تطورات جديدة حول صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدًا أن "مشكلة قطع الرواتب منتهية الآن".

وقال الأحمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين ، مساء يوم الأربعاء إن "مركزية فتح ناقشت مع الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله"، وأفاد أن "الرئيس والحمد الله أبلغونا أن صرف رواتب غزة والضفة والخارج سيتم مع بعضهم البعض لشهر 6 بنسبة كما كان يصرف قبل 50%".

وعبّر عن رفضه لكلمة "عقوبات"، معتبرًا أنه "لا يوجد عقوبات في غزة".

ومن جهة أخرى، كشف الأحمد ، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد قبل نهاية الشهر المقبل، موضحًا أن الدعوات ستوزع قبل موعد عقده بأسبوعين أو عشرة أيام.


 


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