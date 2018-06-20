طالع: كشف المسافرين عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء اليوم، الأربعاء، كشف السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الخميس.





وسيكون السفر عبر المعبر غداً لحافلة الجوازات المصرية والحافلات (الأولى والثانية والثالثة) من الكشف المرفق.





ودعت الداخلية المواطنين، الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:30 ص في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم لتسهيل سفرهم.





ونوهت إلى "أنه على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم".





رام الله - دنيا الوطن