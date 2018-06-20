الاتحاد الأوروبي يقر رسوما إضافية على بعض الواردات الأمريكية

قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وذلك في إطار ردها على الرسوم التي فرضنها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.





وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء أن الرسوم الأوروبية الجديدة ستمس واردات أمريكية بقيمة 2.8 مليار دولار، وستطال التدابير التقييدية منتجات الصلب والألومنيوم، والمنتجات الزراعية.





وسيبدأ الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الجمعة فرض رسوم استيراد بواقع 25% على هذه المنتجات الأمريكية.





وقالت مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، في بيان "لم نكن نريد أن نكون في هذا الموقف"، مضيفة أن القرار الأمريكي "الأحادي وغير المبرر" لم يترك خيارا أمام الاتحاد.





ووصفت رد الاتحاد الأوروبي بأنه متناسب ومتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت إنه سيتم التخلي عنه إذا ألغت واشنطن رسومها الجمركية على المعادن، وتبلغ الآن قيمة شحنات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي التي تواجه رسوما أمريكية 6.4 مليار يورو.





وكانت واشنطن قد فرضت في مارس الماضي رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على واردات الألومنيوم، وعزت واشنطن هذا الإجراء لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي. ما أثار حفيظة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومن بينهم الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، واعتبرت روسيا القرار غير شرعي، وتوعدت برد مناسب.





من جهتها قامت بكين بفرض رسوم جمركية على بعض السلع الأمريكية، وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

رام الله - دنيا الوطن