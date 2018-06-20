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مصر تسترد من إيطاليا القطع الأثرية المهربة

مصر تسترد من إيطاليا القطع الأثرية المهربة
رام الله - دنيا الوطن
كلفت وزارة الآثار المصرية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، بالتوجه إلى إيطاليا لاستلام القطع الأثرية المصرية المهربة في حاوية دبلوماسية، بمدينة ساليرنو الشهر الماضي.

وجاء التكليف من وزير الآثار خالد العناني، للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عقب موافقة النيابة العامة الإيطالية على طلب النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بشأن تسليم القطع الأثرية المهربة المضبوطة بإيطاليا.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في الـ14 من مارس/آذار الماضي، بالعثور على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية.

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