سبعة مسلحين يسلمون أنفسهم للسلطات في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن سبعة "إرهابيين" سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية بولاية تمنراست جنوب البلاد.





وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لاستتباب الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد من خلال تسخير كافة الوسائل المتاحة لتتبع وملاحقة الفلول الإجرامية، سلم سبعة إرهابيين أنفسهم صباح اليوم 20 يونيو 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة".





كما ورد في البيان أنه تمت مصادرة أسلحة نارية وذخيرة من المسلحين.





ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية قائمة بأسماء المسلحين. ويشار إلى أنهم التحقوا بالجماعات الإرهابية في الفترة ما بين 2008 و2014.





ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن ما هي الجماعات الإرهابية التي كان الأشخاص السبعة ينتمون إليها، أو بخصوص نشاطاتهم.

رام الله - دنيا الوطن