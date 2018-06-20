المجر تصدر قانونا ضد المنظمات التي تساعد اللاجئين

أقرت المجر اليوم الأربعاء قانونا يضيق الخناق على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لمساعدة اللاجئين.





وبموجب القواعد الجديدة، يمكن سجن الموظفين والنشطاء لمدة تصل إلى عام بتهمة "مساعدة الهجرة غير الشرعية".





وتم تمرير القانون باغلبية 159 عضوا ومعارضة خمسة أعضاء بدعم من الائتلاف الحاكم المحافظ وحزب "جوبيك" اليميني المتطرف.





وبرز رئيس الوزراء فيكتور أوربان كشخصية بارزة في الجناح المناهض للهجرة في الاتحاد الأوروبي منذ أزمة الهجرة خلال عامي 2015 و2016، والتي سافر خلالها أكثر من مليون لاجئ ومهاجر من اليونان إلى شمال أوروبا عبر المجر.





ومنذ ذلك الحين، قامت المجر بإقامة سياج على حدودها، وفرضت سلسلة من القوانين ضد المهاجرين ومنظمات الإغاثة التي تساعدهم.

رام الله - دنيا الوطن