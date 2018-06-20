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الكنيست يُصادق على قانون منع تصوير الجنود "خلال مهامهم العسكرية"

الكنيست يُصادق على قانون منع تصوير الجنود "خلال مهامهم العسكرية"
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون منع تصوير الجنود، خلال أداء المهام العسكرية.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، أقرت مشروع القانون وحولته للهيئة العامة للكنيست، التي صوتت عليه اليوم بأغلبية.

وينص مشروع القانون، الذي بادر إليه أعضاء كنيست من حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات على من يخالفه، ويفرض عقوبة أشد بالسجن 10 سنوات، إذا ما اتضح أن الفاعل كان ينوي المس بأمن الدولة.

ويقضي مشروع القانون أيضاً، بمعاقبة من يقوم بنشر أشرطة فيديو أو تسجيلات لجنود الجيش في الشبكات الاجتماعية، أو وسائل الإعلام.

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