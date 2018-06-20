إسرائيل تَنشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية وتُلَوّحُ بالعدوان على غزة

ذكرت القناة الإسرائيلية الأولى، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي، نشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على مقربة من قطاع غزة.





وبحسب القناة، فإن الجيش كان قد نشر عدة بطاريات للقبة الحديدية مؤخراً، خشيةً من وقوع تصعيد عسكري، وبعد أحداث الليلة الماضية، قرر نشر المزيد منها "للتصدي للصواريخ التي تطلق على إسرائيل من قطاع غزة".





وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عشرات الصواريخ فجر اليوم الأربعاء، تجاه المواقع الإسرائيلية، وذلك رداً على عمليات القصف الجوي الإسرائيلية، التي استهدفت عشرات المواقع الفلسطينية في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن