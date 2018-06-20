نقابات النقل تُعلق الإضراب المقرر الثلاثاء

أعلنت نقابات النقل العام، عن تعليقها الإضراب، الذي كانت دعت السائقين لتنفيذه يوم الثلاثاء المقبل.





وأشارت النقابة العامة لعمال النقل، ونقابة أصحاب شركات الباصات، ونقابة أصحاب مكاتب التكسيات، في بيان لها مساء اليوم، الأربعاء، إلى أنه تم تعليق الإضراب من أجل منح الحوار فرصة جديدة.





وكانت النقابات المذكورة، قررت الإضراب صباح الثلاثاء المقبل، بسبب ما أسمته "الإشكاليات المتعاظمة على خطوط النقل التي تسببها المركبات الخصوصية، التي تتعدى على حقوق سيارات النقل داخل المدن والقرى وخارجهما".

رام الله - دنيا الوطن