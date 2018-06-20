كهرباء غزة تُوضح حقيقة عودة جدول الثماني ساعات

رام الله - دنيا الوطننفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة مساء، الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن عودة العمل بجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.وقال المتحدث باسم الشركة محمد ثابت "بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول جدول توزيع الكهرباء، نؤكد بأنه لم يصدر مطلقاً على لساننا أي تصريح بهذا الخصوص".وأضاف: أن "ما يتم تداوله حول الموضوع، وعدد ساعات الفصل والوصل، لم يصدر عنا وليس لنا أدنى علاقه به".وتابع: نتمنى أن يتم تحري الدقة من وسائل الإعلام والإخوة الصحفيين بالخصوص، وأخذ المعلومات من مصادرها.