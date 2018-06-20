كهرباء غزة تُوضح حقيقة عودة جدول الثماني ساعات
رام الله - دنيا الوطن
نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة مساء، الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن عودة العمل بجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.
وقال المتحدث باسم الشركة محمد ثابت "بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول جدول توزيع الكهرباء، نؤكد بأنه لم يصدر مطلقاً على لساننا أي تصريح بهذا الخصوص".
وأضاف: أن "ما يتم تداوله حول الموضوع، وعدد ساعات الفصل والوصل، لم يصدر عنا وليس لنا أدنى علاقه به".
وتابع: نتمنى أن يتم تحري الدقة من وسائل الإعلام والإخوة الصحفيين بالخصوص، وأخذ المعلومات من مصادرها.
نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة مساء، الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن عودة العمل بجدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.
وقال المتحدث باسم الشركة محمد ثابت "بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول جدول توزيع الكهرباء، نؤكد بأنه لم يصدر مطلقاً على لساننا أي تصريح بهذا الخصوص".
وأضاف: أن "ما يتم تداوله حول الموضوع، وعدد ساعات الفصل والوصل، لم يصدر عنا وليس لنا أدنى علاقه به".
وتابع: نتمنى أن يتم تحري الدقة من وسائل الإعلام والإخوة الصحفيين بالخصوص، وأخذ المعلومات من مصادرها.
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