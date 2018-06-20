شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات وممثل منظمة التعاون الإسلامي يبحثان سبل التعاون

وزير الاتصالات وممثل منظمة التعاون الإسلامي يبحثان سبل التعاون
رام الله - دنيا الوطن
التقى د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفير أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، ود. علي صافي، مسؤول قطاع التنمية في المنظمة، وذلك اليوم في مقر وزارة الاتصالات برام الله.

وبحث الطرفان سبل التعاون لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث رحب د. موسى بالضيوف، مشيداً بدور المنظمة الجامع للعالم الإسلامي، والتي توازي مؤسسات أممية، من حيث الدور والبرامج والحوار الذي تديره على المستوى الدولي.

واستعرض الوزير في اللقاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما فيه من تحديات وفرص عدا عن المعيقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودور الوزارة في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنظيمية، تسمح بالمنافسة العادلة، وتدعم الريادة والمشاريع الناشئة، وتحمي المواطن في الوقت ذاته.

بدوره، أكد السفير الرويضي أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية الفلسطينية، لاسيما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشرف على قطاع مهم وحيوي، يمكن الاستثمار فيه، وأن المنظمة على استعداد للدعم في الكثير من المجالات، واستعرض برامج المنظمة ورؤيتها، وآلية عملها، والمجالات التي من الممكن التعاون فيها في القطاع التقني.

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