ليبرمان يُهدد بثلاث كلمات.. وحماس ترد عليه بثلاث كلمات
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بسبب قصف المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية، برشقات صاروخية مستوطنات غلاف غزة، ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وقال ليبرمان: "أقول لحماس حول ما فعلته الليلة الماضية بثلاث كلمات فقط: "هذا كان خطأ".
إلى ذلك، ردت حركة حماس هي الأخرى على ليبرمان، بثلاث كلمات، عبر سامي أبو زهري القيادي في الحركة الذي قال: "لا تخطئوا في فهم صبرنا".
هدد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بسبب قصف المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية، برشقات صاروخية مستوطنات غلاف غزة، ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وقال ليبرمان: "أقول لحماس حول ما فعلته الليلة الماضية بثلاث كلمات فقط: "هذا كان خطأ".
إلى ذلك، ردت حركة حماس هي الأخرى على ليبرمان، بثلاث كلمات، عبر سامي أبو زهري القيادي في الحركة الذي قال: "لا تخطئوا في فهم صبرنا".
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