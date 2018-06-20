ليبرمان يُهدد بثلاث كلمات.. وحماس ترد عليه بثلاث كلمات

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بسبب قصف المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية، برشقات صاروخية مستوطنات غلاف غزة، ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.وقال ليبرمان: "أقول لحماس حول ما فعلته الليلة الماضية بثلاث كلمات فقط: "هذا كان خطأ".إلى ذلك، ردت حركة حماس هي الأخرى على ليبرمان، بثلاث كلمات، عبر سامي أبو زهري القيادي في الحركة الذي قال: "لا تخطئوا في فهم صبرنا".