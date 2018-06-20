فيديو: شاهد ماذا فعلت جماهير المغرب بشخص أراد رفع علم إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنشهدت نهاية مباراة المغرب والبرتغال، أجواء مشحونة بعد قيام مشجعين إسرائيليين، برفع العلم الإسرائيلي في مدرجات ملعب (أولمبيكس كومبليكس لوزنيكي) بالعاصمة الروسية، موسكو.ووفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد حاول مشجعون إسرائيليون، حضروا مباراة المغرب والبرتغال، رفع العلم الإسرائيلي فور انتهاء المباراة، ليتصدى لهم مجموعة من مشجعي المنتخب المغربي الذين لم يرق لهم ما حدث، وقاموا بنزع العلم.وأظهرت الكاميرات، اقتراب مشجعين للمنتخب المغربي من المشجعين الإسرائيليين، وإمساكهم بالعلم في محاولة للتخلص منه ومنعهم من رفعه.يذكر، أن المنتخب المغربي، ودّع المنافسة على كأس العالم بعد خسارة المباراة أمام نظيره البرتغالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء.