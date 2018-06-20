عضو لجنة تنفيذية: رجالات البيت الأبيض "وقحون"

رام الله - دنيا الوطنتحت عنوان، ما أوقحهم رجال البيت الأبيض في واشنطن في تنكرهم لحقوق الانسان، كتب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "إنهم ينسحبون من مجلس حقوق الانسان ويرسلون في الوقت نفسه وفداً الى المنطقة يذرف دموع التماسيح على الكارثة الانسانية التي تسببت بها إدارتهم بفعل دعمها وحمايتها لجرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة".وأضاف خالد: أعلنت المندوبة الأمريكية في الامم المتحدة نيكي هيلي قرار الانسحاب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وقدم كل منهما تفسيره المتوقع للقرار وهو تفسير مبني على درجة تأييده او رفضه لسياسات حكام اسرائيل.مايك بومبيو، علق على القرار بوصف مجلس حقوق الانسان بأنه "مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان " فيما وصفته نيكي هيلي بأنه منظمة "منافقة وتستهزئ بحقوق الإنسان وتنتهج سياسة معادية لإسرائيل".وتابع : المجلس الذي تأسس في جنيف عام 2006 يضم في عضويته 47 دولة من بينها أميركا وإسرائيل، ومع انسحاب أميركا أعلنت روسيا الاتحادية تقدمها بطلب ترشيح نفسها في انتخابات المجلس للفترة بين عامي 2021- 2023.وختم تيسير خالد مدونته قائلًا: "رب ضارة نافعة، فقد يفتح هذا الانسحاب الأميركي الطريق أمام المجلس للإطلاع بدوره على نحو أفضل في حماية حقوق الإنسان في هذا العالم".