البطنيجي: وفاة موقوف بمركز شرطة رفح بعد أن شنق نفسه والشرطة تحقق
رام الله - دنيا الوطن
افاد المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، بوفاة الموقوف (و ، د)، (30 عاما) اليوم الأربعاء، في نظارة مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أقدم على شنق نفسه.
افاد المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، بوفاة الموقوف (و ، د)، (30 عاما) اليوم الأربعاء، في نظارة مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أقدم على شنق نفسه.
وأشار البطنيجي في تصريح صحفي له، إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الاسباب.
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