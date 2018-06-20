البطنيجي: وفاة موقوف بمركز شرطة رفح بعد أن شنق نفسه والشرطة تحقق





وأشار البطنيجي في تصريح صحفي له، إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الاسباب.

رام الله - دنيا الوطنافاد المقدم أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، بوفاة الموقوف (و ، د)، (30 عاما) اليوم الأربعاء، في نظارة مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن أقدم على شنق نفسه.