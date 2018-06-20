فصائل المقاومة: استهدفنا 7 مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

اعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، بعدد من الرشقات الصاروخية منتصف ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء؛ رداً على العدوان المتواصل في استهادف مواقع المقاومة بغزة.





جاء ذلك في بيان صحفي صادر علن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نشره موقع كتائب القسام الجناح العسري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء.





وأكدت فصائل المقاومة على معادلة القصف بالقصف، وأنها لن تسمح للاحتلال لفرض معادلاته العدوانية على الشعب الفلسطيني ومقاومته.



