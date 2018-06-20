فصائل المقاومة: استهدفنا 7 مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، بعدد من الرشقات الصاروخية منتصف ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء؛ رداً على العدوان المتواصل في استهادف مواقع المقاومة بغزة.
اعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن استهداف سبعة مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، بعدد من الرشقات الصاروخية منتصف ليلة أمس وفجر اليوم الأربعاء؛ رداً على العدوان المتواصل في استهادف مواقع المقاومة بغزة.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر علن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نشره موقع كتائب القسام الجناح العسري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء.
وأكدت فصائل المقاومة على معادلة القصف بالقصف، وأنها لن تسمح للاحتلال لفرض معادلاته العدوانية على الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وحملة الفصائل، قيادة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي عدوان، مؤكدة انهم سيدفعون ثمن عنجهيتهم.
وقالت: "إن كل محاولات العدو البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح، وستزيد شعبنا إصراراً على انتزاع حقوقه وحرق كبرياء الاحتلال الاسرائيلي".
واضافت: "ستظل مقاومتنا وسلاحنا الدرع الحامي والحصن الحصين لشعبنا أمام كل عدوان، وإن جهوزية فصائلنا العالية وردها الفوري المنسّق وانضباطها الكبير لهو خير دليلٍ على أن مقاومتنا الحرة إذا قالت فعلت بفضل الله وقوته".
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