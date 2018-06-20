وزير العمل ونقيب المهندسين يبحثان أوجه التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل، مأمون أبو شهلا، مع نقيب المهندسين د. جلال الدبيك، والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وعدداً من القضايا، شملت تشغيل المهندسين من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني، والكشف الميداني على المشاريع الإنشائية، والضمان الاجتماعي، والسلامة العامة في المنشآت، وبرنامج تشغيل المهندسين مع الحكومة، إضافة إلى قضايا أخرى.وأشار أبو شهلا إلى أن هناك عدداً كبيراً من المهندسين العاطلين عن العمل حالياً، منوهاً إلى ضرورة أن يتمتع المهندس بالمهارة العالية والخبرة اللازمة، التي تمكنه من المنافسة في سوق العمل وتسهيل عملية انخراطه فيه بشكل أسرع وأسهل، مضيفاً أن الوزارة تعمل على التخفيف من نسب البطالة العالية من خلال دعم إقامة مشاريع إنتاجية للشباب الرياديين من خلال توفير قروض من لهم من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بقيمة 15 ألف دولار، وتوفير التدريب لهم لإدارة مشاريعهم لضمان نجاحها واستمراريتها وتشغيل آخرين، وإمكانية توفير ذلك للمهندسين الراغبين بذلك، وكذلك نعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب والتعليم المهني والتقني من أجل توفير تدريب على مهن تتلاءم واحتياجات سوق العمل، وثمة إمكانية التشاور والتعاون مع النقابة؛ لتحديد مهن مطلوبة في السوق، مبدياً انفتاح الوزارة الكامل على أية أفكار أو اقتراحات لدراستها.من جانبه، استعرض النقيب دبيكات، وضع العمل الهندسي، وما تبذله النقابة من أجل الارتقاء به وتطويره، مشيراً إلى المواضيع التي تتقاطع مع عمل الوزارة، وإلى أن هناك توافقاً ما بين برنامج عمل النقابة والوزارة ونهجها، مع ضرورة توفير الآليات لعمليات التنفيذ في كافة القضايا.وفي سياق آخر، التقى أبو شهلا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، حيث جرى مناقشة ومتابعة القضايا المشتركة ما بين هيئة العمل التعاوني، وهيئة الجدار، والتي تهدف إلى تعزيز صمود الأهالي في مناطق (ج) وكيفية إنعاشها.