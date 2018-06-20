التربية: توحيد الامتحان التطبيقي الشامل ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن استكمال التحضيرات لعقد الامتحان التطبيقي الشامل للعام الدراسي الحالي 2017/2018، بشكل موحد ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك وفقاً لتعليمات الامتحان المعتمدة في الوزارة، إذ يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام حوالي 6000 طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد التخصصات 170 تخصصاً تتوزع في 33 مؤسسة تعليم عالٍ.





وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن عقد الامتحان بشكل موحد بين جناحي الوطن لأول مرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة لتوحيد كافة الإجراءات والترتيبات في مختلف مجالات التعليم ما بين جناحي الوطن، وكخطوة إضافية للخطوات التي اتخذتها الوزارة لتسوية أوضاع خريجي مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية، حيث كانت الوزارة قد أعلنت اعتمادها (34) برنامج دبلوم في مؤسسات التعليم العالي في المحافظات الجنوبية، وسيتمكن خريجو هذه البرامج من الجلوس للامتحان الشامل الموحد.





وأعلنت الوزارة، في بيانها؛ فتح باب التسجيل للامتحان الشامل للطلبة خريجي البرامج المعتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية برام الله، والذين أتموا متطلبات التخرج لدرجة الدبلوم والراغبين بالتقدم للامتحان؛ وذلك حتى يوم الخميس 5 تموز/ يوليو، على أن يكون موعد تقديم الشق النظري من الامتحان يوم الثلاثاء 28 أب/ أغسطس، فيما يبداً الشق العملي من الامتحان يوم الأربعاء 29 أب/ أغسطس، وينتهي يوم السبت 1 أيلول/ سبتمبر.

رام الله - دنيا الوطن