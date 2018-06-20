مصرع 17 من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان

لقي 17 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية مصرعهم، في هجمات شنتها حركة طالبان الليلة الماضية، في إقليم فرح غرب أفغانستان، بحسب ما ذكره مسؤولون صباح اليوم، الأربعاء.



وأوضح المسؤول، أن الهجمات، جاءت بعد أيام فقط من إنهاء عناصر حركة طالبان وقف إطلاق النار بشكل رسمي، والذي استمر ثلاثة أيام، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال فريد أحمد باختاوار عضو المجلس الإقليمي: "إن 12 فرداً من قوات الأمن قتلوا، عندما هاجم متشددون نقطتي تفتيش في منطقة (بالا بلوك) وقتل خمسة آخرون في نقطة تفتيش، تقع بالقرب من الحدود الإيرانية في منطقة جاواند".



وذكر باختاوار، أن ثلاثة على الأقل من أفراد قوات الأمن أصيبوا، وفقد أربعة آخرون في الهجمات، مضيفاً أن المسلحين الذين هاجموا نقطة التفتيش القريبة من الحدود، جاؤوا من الجانب الإيراني.



ووقعت الهجمات، فيما استأنف المسلحون هجماتهم المعتادة، في مختلف أنحاء البلاد، التي تمزقها الحرب، بعد انتهاء وقف لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام، مع الحكومة يوم الأحد الماضي.



رام الله - دنيا الوطن