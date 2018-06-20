موسى: أي مشروع تطرحه أمريكا يدخل بإطار (صفقة القرن) ويجب الحذر منه

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين نصف مليار دولار، من دول الخليج العربي، لصالح مشاريع إنسانية واقتصادية بقطاع غزة.



كما أن الإدارة الأمريكية، تدرس إنشاء محطة توليد كهرباء، وميناء بحري، في منطقة العريش بسيناء، لخدمة السكان بغزة.



وتعقيباً على ذلك، أوضح يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أي مشروع تطرحه أمريكا يدخل فيما يُسمى بـ (صفقة القرن)، وهو يقع في صالح الاحتلال الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الانتباه والحذر من التجاوب مع أي مخططات أمريكية.





وقال موسى في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "على الذي يريد ان يقدم حلولاً إنسانية أن يرفع الاحتلال عن شعبنا، فإذا رفع الاحتلال، فإن شعبنا يتدبر أمره ويعيش بحرية، ولا يحتاج حينها

إلى تفضل من أحد".





وأضاف: "الذي يريد أن يساعد قطاع غزة فلينشئ ما يريد فيه، ولكن نحن ندرك أن الولايات المتحدة لا تريد أن تساعد شعبنا وإنما لتساعد الاحتلال، وبالتالي نحن نتشكك في أي حلول تأتي من الإدارة الامريكية، لأنها تأتي في إطار رؤيتها في تصفية القضية الفلسطينية".





أكد الدكتور موسى، أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة سياسية في المقام الأول، معتبراً أن عدم حلها واستمرار الاحتلال، يخلق مثل هذه المشكلات.



وأشار موسى إلى أن المسؤول عما يحدث للشعب الفلسطيني، هو الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أنه يريد أن يحمل دفع الثمن على الدول العربية.



وفيما يتعلق بفتح (معبر رفح البري)، علق موسى بقوله: "نرحب بأي فتح لمعبر رفح لأنه من حق شعبنا أن يعيش وأن يتنقل، ولا أتدخل في النوايا".



خاص دنيا الوطن