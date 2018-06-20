عاجل

  • الدقيقة 92: فرصة خطيرة للمهدي بن عطية لكن كرته تعلو المرمى

  • الدقيقة 90: المغرب تحاول معادلة النتيجة مع البرتغال

  • الدقيقة 86: التبديل الأخير لمنتخب المغرب خروج كريم الأحمدي ودخول فيصل فجر بدلا منه

  • فصائل المقاومة: نؤكد على معادلة القصف بالقصف ولن نسمح للاحتلال بفرض معادلاته العدوانية على شعبنا ومقاومته

  • فصائل المقاومة : كل محاولات العدو البائسة في كسر الحراك الشعبي الفلسطيني المتصاعد عبر القصف والعدوان لن تفلح

شؤون فلسطينية

موسى: أي مشروع تطرحه أمريكا يدخل بإطار (صفقة القرن) ويجب الحذر منه

موسى: أي مشروع تطرحه أمريكا يدخل بإطار (صفقة القرن) ويجب الحذر منه
خاص دنيا الوطن
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين نصف مليار دولار، من دول الخليج العربي، لصالح مشاريع إنسانية واقتصادية بقطاع غزة.

كما أن الإدارة الأمريكية، تدرس إنشاء محطة توليد كهرباء، وميناء بحري، في منطقة العريش بسيناء، لخدمة السكان بغزة.

وتعقيباً على ذلك، أوضح يحيى موسى، النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن أي مشروع تطرحه أمريكا يدخل فيما يُسمى بـ (صفقة القرن)، وهو يقع في صالح الاحتلال الإسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الانتباه والحذر من التجاوب مع أي مخططات أمريكية.

وقال موسى في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "على الذي يريد ان يقدم حلولاً إنسانية أن يرفع الاحتلال عن شعبنا، فإذا رفع الاحتلال، فإن شعبنا يتدبر أمره ويعيش بحرية، ولا يحتاج حينها 
إلى تفضل من أحد".

وأضاف: "الذي يريد أن يساعد قطاع غزة فلينشئ ما يريد فيه، ولكن نحن ندرك أن الولايات المتحدة لا تريد أن تساعد شعبنا وإنما لتساعد الاحتلال، وبالتالي نحن نتشكك في أي حلول تأتي من الإدارة الامريكية، لأنها تأتي في إطار رؤيتها في تصفية القضية الفلسطينية". 

أكد الدكتور موسى، أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة سياسية في المقام الأول، معتبراً أن عدم حلها واستمرار الاحتلال، يخلق مثل هذه المشكلات.

وأشار موسى إلى أن المسؤول عما يحدث للشعب الفلسطيني، هو الاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أنه يريد أن يحمل دفع الثمن على الدول العربية.

وفيما يتعلق بفتح (معبر رفح البري)، علق موسى بقوله: "نرحب بأي فتح لمعبر رفح لأنه من حق شعبنا أن يعيش وأن يتنقل، ولا أتدخل في النوايا".

أخبار ذات صلة

فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها عن استهداف سبعة مواقع بغلاف غزة فجر اليوم

فصائل المقاومة تعلن مسؤوليتها عن استهداف سبعة مواقع بغلاف غزة فجر اليوم

وزير العمل ونقيب المهندسين يبحثان أوجه التعاون المشترك

وزير العمل ونقيب المهندسين يبحثان أوجه التعاون المشترك

التربية: توحيد الامتحان التطبيقي الشامل ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية

التربية: توحيد الامتحان التطبيقي الشامل ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية

الخارجية ندعو مجلس حقوق الإنسان للإصرار على احترام وضمان احترام القانون الدولي

الخارجية ندعو مجلس حقوق الإنسان للإصرار على احترام وضمان احترام القانون الدولي

بينهم حالتان خطيرتان.. إصابة ستة مواطنين بحادث سير في دورا بالخليل

بينهم حالتان خطيرتان.. إصابة ستة مواطنين بحادث سير في دورا بالخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

محلل عسكري إسرائيلي: الهجمات ضد أهداف حماس ستستمر وقد تتصاعد لمواجهة عسكرية

محلل عسكري إسرائيلي: الهجمات ضد أهداف حماس ستستمر وقد تتصاعد لمواجهة عسكرية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزير العمل ونقيب المهندسين يبحثان أوجه التعاون المشترك

وزير العمل ونقيب المهندسين يبحثان أوجه التعاون المشترك

التربية: توحيد الامتحان التطبيقي الشامل ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية

التربية: توحيد الامتحان التطبيقي الشامل ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية

الخارجية ندعو مجلس حقوق الإنسان للإصرار على احترام وضمان احترام القانون الدولي

الخارجية ندعو مجلس حقوق الإنسان للإصرار على احترام وضمان احترام القانون الدولي

بينهم حالتان خطيرتان.. إصابة ستة مواطنين بحادث سير في دورا بالخليل

بينهم حالتان خطيرتان.. إصابة ستة مواطنين بحادث سير في دورا بالخليل

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

التربية و&#34;أرقام&#34; يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج تطبيق لتعزيز الهوية الوطنية

التربية و"أرقام" يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج تطبيق لتعزيز الهوية الوطنية

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

منوعات

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

دينا الشربيني تحاول إخفاء وجه عمرو دياب عن كاميرات المونديال وهو يعاندها

بعد زفافهما في مسلسل &#34;الرحلة&#34;..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بعد زفافهما في مسلسل "الرحلة"..مي سليم تعلن زواجها فعلياً من هذا النجم

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي &#34;تثير الفتن&#34;

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي "تثير الفتن"

&#34;حلفوني مقولش&#34;.. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

"حلفوني مقولش".. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

جورج وسوف يتابع &#34;الهيبة&#34;.. وتيم حسن يُعلق

جورج وسوف يتابع "الهيبة".. وتيم حسن يُعلق

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

هل هذه الملابس المكشوفة التي ارتدتها أمل العوضي سبب إيقاف برنامجها؟

هل هذه الملابس المكشوفة التي ارتدتها أمل العوضي سبب إيقاف برنامجها؟

ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر: &#34;انتوا النكسة واحنا النكبة&#34;

ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر: "انتوا النكسة واحنا النكبة"

تفاصيل ساعات آمال فريد الأخيرة.. ودفن مفاجئ للجثمان

تفاصيل ساعات آمال فريد الأخيرة.. ودفن مفاجئ للجثمان

عربي

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة لمقتل صالح واعتقال نجليه

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة لمقتل صالح واعتقال نجليه

العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

&#34;خسائر كارثية&#34; للحوثيين في يوم تحرير مطار الحديدة

"خسائر كارثية" للحوثيين في يوم تحرير مطار الحديدة