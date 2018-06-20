محلل عسكري إسرائيلي: الهجمات ضد أهداف حماس ستستمر وقد تتصاعد لمواجهة عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح تال ليف رام، المحلل العسكري في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الهجمات ضد أهداف لحركة حماس، ستستمر وفقاً لاستمرار إطلاق الطائرات الورقية.
وقال المحلل العسكري: "حماس ستستمر في الرد بإطلاق الصواريخ على الغارات الجوية، وهذا يعني أنه إذا استمر كلا الجانبين في هذا النهج، فإن هناك فرصة كبيرة لتصعيد المواجهة العسكرية في الأيام المقبلة".
أوضح تال ليف رام، المحلل العسكري في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الهجمات ضد أهداف لحركة حماس، ستستمر وفقاً لاستمرار إطلاق الطائرات الورقية.
وقال المحلل العسكري: "حماس ستستمر في الرد بإطلاق الصواريخ على الغارات الجوية، وهذا يعني أنه إذا استمر كلا الجانبين في هذا النهج، فإن هناك فرصة كبيرة لتصعيد المواجهة العسكرية في الأيام المقبلة".
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