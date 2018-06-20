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محلل عسكري إسرائيلي: الهجمات ضد أهداف حماس ستستمر وقد تتصاعد لمواجهة عسكرية

محلل عسكري إسرائيلي: الهجمات ضد أهداف حماس ستستمر وقد تتصاعد لمواجهة عسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح تال ليف رام، المحلل العسكري في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الهجمات ضد أهداف لحركة حماس، ستستمر وفقاً لاستمرار إطلاق الطائرات الورقية.

وقال المحلل العسكري: "حماس ستستمر في الرد بإطلاق الصواريخ على الغارات الجوية، وهذا يعني أنه إذا استمر كلا الجانبين في هذا النهج، فإن هناك فرصة كبيرة لتصعيد المواجهة العسكرية في الأيام المقبلة".

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