الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

رام الله - دنيا الوطنحثت وزارة الإعلام أبناء شعبنا، ومؤسساتنا الوطنية، ووسائل إعلامنا على الالتفاف حول موقف الرئيس محمود عباس والشرعية الفلسطينية، الحارسة للثوابت والرافضة لما تسمى (صفقة القرن)، وللضغوط الأمريكية وللمواقف المتساوقة معها لتصفية قضيتنا، وإذابة حقوقنا المشروعة.وأكدت أن المنعطف الحرج الذي تمر به قضيتنا، يحتم علينا توحيد كل جهودنا للتصدي لـ (صفقة القرن) المزعومة، والاحتكام إلى خطاب وحدوي، يقطع الطريق على كل المحاولات المشبوهة الهادفة إلى الفتنة، والداعية إلى تسويق خطاب تحريضي يشق الصف، ويهدد السلم الأهلي، ويستهدف النسيج الاجتماعي.وتدعو الوزارة وسائل الإعلام إلى النأي عن بث مضامين تساهم في إضعاف جبهتنا الداخلية وتوتيرها، وتصنع الفرقة، وتروّج للفتنة، بدعوى حرية الرأي والتعبير، التي لا تعني بأي حال التخوين والتكفير والتحريض.