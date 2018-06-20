بينت: مطلقو الطائرات الورقية ليسوا أطفالاً ويجب اغتيالهم





وأضاف بينت: "يجب اغتيال مطلقي الطائرات الورقية الحارقية، بحسب القناة ذاتها.









رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بينت، وزير التعليم الإسرائيلي: "من يطلق الطائرات الورقية ليسوا أطفالاً، وإن السكون عن ذلك سيؤدي إلى التصعيد"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.