لتثبيت معادلة القصف بالقصف.. حماس والجهاد توجهان رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

علقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على القصف الإسرائيلي لأهداف في القطاع، الأمر الذي أعقبه إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ على البلدات المحاذية للقطاع.







وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم: "كل التحية للمقاومة الباسلة، التي ردت على القصف الإسرائيلي لمواقعها في غزة، وهذا حق مشروع".







وأضاف برهوم: "رسالة القصف بالقصف تأكيد على أن المقاومة هي من يحدد قواعد الاشتباك وعلى طريقتها، وعلى الاحتلال أن يتحمل النتائج".





من ناحيته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، أن المقاومة الفلسطينية من حقها وواجبها الرد بالمثل على التصعيد الإسرائيلي، وفق ما تقرره الظروف الميدانية، وما تراه مناسباً.





وأضاف شهاب: "غزة ليست ميدان رماية لطائرات الـ F16 الإسرائيلية، والمرحلة التي كان كيان الاحتلال يتحرك فيها وكأنما يتحرك في الفراغ أيضاً مرحلة انتهت".



رام الله - دنيا الوطنوتابع: "المقاومة من حقها وواجبها الرد بالمثل، وفق ما تقرره الظروف الميدانية، وما تراه مناسباً، تحية لرجال المقاومة الأبطال".