شؤون فلسطينية

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في عمان يومي الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران/ يونيو، وذلك لمناقشة دعم (أونروا) في الوقت الذي تواصل فيه الوكالة جهودها الدؤوبة لتلبية احتياجات لاجئي فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) والأردن ولبنان وسوريا.

وقال بيير كرينبول المفوض العام لـ (أونروا) أن "هذا العام كان صعباً بشكل استثنائي بالنسبة لـ (أونروا)، وإنني متشجع بالمرحلة الأولى من عملية حشد الموارد استجابة لأزمتنا التمويلية، وإنه لمن المهم للغاية أننا لغاية الآن، استطعنا حماية العام الدراسي والخدمات الحيوية الأخرى، وأود أن أعرب عن تقديري العميق لشركائنا، بمن في ذلك المانحون الذين قاموا بتقديم موعد تمويلهم للعام، وللمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، الذين قاموا فيما بينهم بالالتزام بتقديم حصة الأسد من الدعم الإضافي لهذا العام، ما يبعث برسالة قوية للاجئي فلسطين وللمجتمع الدولي الأوسع".

وفي الوقت الذي يتم فيه تحقيق تقدم على صعيد الاستجابة لاحتياجات (أونروا) في عام 2018، كانت الوكالة صريحة للغاية مع اللجنة بشأن شدة المخاطر الجاثمة أمامها مع وجود حاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار مطلوبة من أجل المحافظة على خدمات (أونروا) الرئيسة والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام.

وقال المفوض العام: إن "ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين؛ والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيماً للاجئين وحواليها؛ إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقرة".

وفي ضوء مؤتمر التعهدات القادم لـ (أونروا) الذي سيعقد في نيويورك في الخامس والعشرين من حزيران، أصر السيد كرينبول على الحاجة إلى احترام الأمل والكرامة للاجئي فلسطين، وكرر نداءه الطارئ لكافة الشركاء بضرورة "البقاء مستمرين في السير على الطريق الجماعي الناجح من أجل مجتمع لاجئي فلسطين".

أخبار ذات صلة

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

القنصل البريطاني: لهذه الأسباب تُعد زيارة الأمير وليام للأراضي الفلسطينية مهمة

القنصل البريطاني: لهذه الأسباب تُعد زيارة الأمير وليام للأراضي الفلسطينية مهمة

استهداف إسرائيلي لمطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

استهداف إسرائيلي لمطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

التربية و&#34;أرقام&#34; يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج تطبيق لتعزيز الهوية الوطنية

التربية و"أرقام" يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج تطبيق لتعزيز الهوية الوطنية

عشراوي: مخططات لمنح الفلسطينيين دولة محاصرة بغزة مقابل الأمن لإسرائيل

عشراوي: مخططات لمنح الفلسطينيين دولة محاصرة بغزة مقابل الأمن لإسرائيل

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

بينت: مطلقو الطائرات الورقية ليسوا أطفالاً ويجب اغتيالهم

بينت: مطلقو الطائرات الورقية ليسوا أطفالاً ويجب اغتيالهم

لتثبيت معادلة القصف بالقصف.. حماس والجهاد توجهان رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

لتثبيت معادلة القصف بالقصف.. حماس والجهاد توجهان رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

مزهر يدعو لميثاق شرف لصون الحريات وحماية الجماهير

التربية و&#34;أرقام&#34; يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج تطبيق لتعزيز الهوية الوطنية

التربية و"أرقام" يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج تطبيق لتعزيز الهوية الوطنية

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

الخارجية: التفاخر العلني بحرق الطفل دوابشة دليل على حاجة شعبنا للحماية الدولية

الخارجية: التفاخر العلني بحرق الطفل دوابشة دليل على حاجة شعبنا للحماية الدولية

المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

منوعات

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي &#34;تثير الفتن&#34;

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي "تثير الفتن"

&#34;حلفوني مقولش&#34;.. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

"حلفوني مقولش".. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

جورج وسوف يتابع &#34;الهيبة&#34;.. وتيم حسن يُعلق

جورج وسوف يتابع "الهيبة".. وتيم حسن يُعلق

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

هل هذه الملابس المكشوفة التي ارتدتها أمل العوضي سبب إيقاف برنامجها؟

هل هذه الملابس المكشوفة التي ارتدتها أمل العوضي سبب إيقاف برنامجها؟

ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر: &#34;انتوا النكسة واحنا النكبة&#34;

ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر: "انتوا النكسة واحنا النكبة"

تفاصيل ساعات آمال فريد الأخيرة.. ودفن مفاجئ للجثمان

تفاصيل ساعات آمال فريد الأخيرة.. ودفن مفاجئ للجثمان

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ&#34;فضايح&#34;

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ"فضايح"

عربي

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة لمقتل صالح واعتقال نجليه

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظات الأخيرة لمقتل صالح واعتقال نجليه

العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

&#34;خسائر كارثية&#34; للحوثيين في يوم تحرير مطار الحديدة

"خسائر كارثية" للحوثيين في يوم تحرير مطار الحديدة