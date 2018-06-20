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دولة خليجية تستعد لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل

دولة خليجية تستعد لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع تلفزيون (i24NEWS) الإسرائيلي، إن مملكة البحرين ستكون أول دولة خليجية، تُعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك قبل الزيارة الرسمية الاستثنائية لوفد إسرائيلي للملكة خلال الشهر الجاري.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول بحريني لم تسمه، إن البحرين لا تعتبر إسرائيل عدواً، وأن التقارب بين الدولتين، لن يتعارض من المبادئ الأساسية لدولة البحرين.

في ذات السياق، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن وفداً رسمياً إسرائيلياً من المقرر أن يسافر إلى البلد الخليجي لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تنظمه (يونيسكو) في الـ 24 من حزيران/ يونيو، فيما نوه الموقع الإسرائيلي إلى أن الوفد سيضم مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وأضاف: "من الواضح أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وفد إسرائيلي رسمي إلى دولة خليجية، ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وأوضح مسؤولون إسرائيليون آخرون، أنه بما أن لجنة التراث العالمي هي مناسبة تنظمها الأمم المتحدة، الدولة المستضيفة ملزمة باستقبال جميع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بغض النظر عن علاقاتهم الثنائية.

وبموجب هذه القاعدة، زار وفد إسرائيلي ماليزيا في وقت سابق هذا العام للمشاركة في مؤتمر عالمي آخر، بالرغم من حالة العداء بين البلدين.

ونقل الموقع الإسرائيلي، عن المسؤول البحريني قوله: إن المملكة ملزمة بالفعل للسماح للوفد الإسرائيلي بالحضور، فإنه يعتقد أنه من المهم القيام بذلك والسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم.

وأضاف المسؤول، أن مصلحة البحرين هي أهم شيء بالنسبة للبحرين، في حين أن إسرائيل والبحرين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، لكن ظهرت في الأشهر الأخيرة مؤشرات على وجود ذوبان لجمود بالعلاقات بينهما.

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