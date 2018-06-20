شؤون فلسطينية

(أونروا): لم نتخذ أي قرار حتى اللحظة بتخفيض خدماتنا

(أونروا): لم نتخذ أي قرار حتى اللحظة بتخفيض خدماتنا
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم (أونروا) سامي مشعشع: إنه في اجتماع اللجنة الاستشارية، والذي عقد في الأردن، وانفض بالأمس، أعلمت (أونروا) الدول المضيفة للاجئين والدول المتبرعة الأعضاء في الهيئة، ومع شكرها للاستجابة الأولية لحشد الموارد المالية لمواجهة أسوأ أزمة مالية تواجه (أونروا) منذ نشأتها، بأن استمرارية خدمات (أونروا) الحيوية، ستكون معرضة للخطر إذا لم تستطع (أونروا) وشركاؤها من ردم العجز المالي الحالي والبالغ قيمته 250 مليون دولار.

وتابع في تصريح صحفي له، لقد وجهت (أونروا) في الاجتماع الشكر للمتبرعين، الذين ساهموا مع (أونروا) منذ مطلع العام الحالي بتخفيض العجز، والذي بدأنا به العام الحالي (446 مليون دولار) وطالبناهم العمل معنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة بجد، لكى لا تتعرض خدماتنا التعليمية لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة وخدماتنا الصحية والاغاثية والخدماتية الأخرى  لمخاطر عدم استمراريتها. 

وأكد أنه من المهم الإشارة إلى أنه وحتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بتخفيض الخدمات مع التأكيد على المخاطر الماثلة إن لم نستطع الحصول على دعم مالي، ينهي العجز المالي غير المسبوق الذي يعصف بـ (أونروا).
 

أخبار ذات صلة

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

الخارجية: التفاخر العلني بحرق الطفل دوابشة دليل على حاجة شعبنا للحماية الدولية

الخارجية: التفاخر العلني بحرق الطفل دوابشة دليل على حاجة شعبنا للحماية الدولية

المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد من قصف قطاع غزة فجراً

فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد من قصف قطاع غزة فجراً

جامعة النجاح تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2018

جامعة النجاح تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

الإعلام تدعو إلى التصدي لـ (صفقة القرن) ومواجهة التحريض والفتنة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

اللجنة الاستشارية تجتمع لمناقشة الدعم العالمي لـ (أونروا) وسط أزمة مالية غير مسبوقة

الخارجية: التفاخر العلني بحرق الطفل دوابشة دليل على حاجة شعبنا للحماية الدولية

الخارجية: التفاخر العلني بحرق الطفل دوابشة دليل على حاجة شعبنا للحماية الدولية

المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

المفتي العام: صوت الأذان ليس بضوضاء ولن يُسكَت

صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

صيدم: الإهمال الطبي بحق الطفل التميمي يكشف الوجه البشع للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

جامعة النجاح تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2018

جامعة النجاح تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2018

الحساينة يُشيد بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية

الحساينة يُشيد بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية

منوعات

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي &#34;تثير الفتن&#34;

بلاغ ضد أحمد سعد بسبب هذه الأغنية التي "تثير الفتن"

&#34;حلفوني مقولش&#34;.. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

"حلفوني مقولش".. نجوم فضحوا فبركة حلقتهم في برامج رامز جلال

جورج وسوف يتابع &#34;الهيبة&#34;.. وتيم حسن يُعلق

جورج وسوف يتابع "الهيبة".. وتيم حسن يُعلق

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

سميرة سعيد بالمايوه على متن يخت مع إبنها

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

شاب يضع أصالة في موقف محرج في كواليس حفلها الأخير

هل هذه الملابس المكشوفة التي ارتدتها أمل العوضي سبب إيقاف برنامجها؟

هل هذه الملابس المكشوفة التي ارتدتها أمل العوضي سبب إيقاف برنامجها؟

ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر: &#34;انتوا النكسة واحنا النكبة&#34;

ناصر القصبي ينتحب على هزيمة مصر: "انتوا النكسة واحنا النكبة"

تفاصيل ساعات آمال فريد الأخيرة.. ودفن مفاجئ للجثمان

تفاصيل ساعات آمال فريد الأخيرة.. ودفن مفاجئ للجثمان

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ&#34;فضايح&#34;

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ"فضايح"

عربي

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

&#34;خسائر كارثية&#34; للحوثيين في يوم تحرير مطار الحديدة

"خسائر كارثية" للحوثيين في يوم تحرير مطار الحديدة

(0404): سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في الأراضي السورية

(0404): سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في الأراضي السورية