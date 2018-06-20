(أونروا): لم نتخذ أي قرار حتى اللحظة بتخفيض خدماتنا

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم (أونروا) سامي مشعشع: إنه في اجتماع اللجنة الاستشارية، والذي عقد في الأردن، وانفض بالأمس، أعلمت (أونروا) الدول المضيفة للاجئين والدول المتبرعة الأعضاء في الهيئة، ومع شكرها للاستجابة الأولية لحشد الموارد المالية لمواجهة أسوأ أزمة مالية تواجه (أونروا) منذ نشأتها، بأن استمرارية خدمات (أونروا) الحيوية، ستكون معرضة للخطر إذا لم تستطع (أونروا) وشركاؤها من ردم العجز المالي الحالي والبالغ قيمته 250 مليون دولار.وتابع في تصريح صحفي له، لقد وجهت (أونروا) في الاجتماع الشكر للمتبرعين، الذين ساهموا مع (أونروا) منذ مطلع العام الحالي بتخفيض العجز، والذي بدأنا به العام الحالي (446 مليون دولار) وطالبناهم العمل معنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة بجد، لكى لا تتعرض خدماتنا التعليمية لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة وخدماتنا الصحية والاغاثية والخدماتية الأخرى لمخاطر عدم استمراريتها.وأكد أنه من المهم الإشارة إلى أنه وحتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بتخفيض الخدمات مع التأكيد على المخاطر الماثلة إن لم نستطع الحصول على دعم مالي، ينهي العجز المالي غير المسبوق الذي يعصف بـ (أونروا).