شؤون فلسطينية

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال

الإعلام: الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان مكافأة للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الإعلام، أن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو مكافأة للاحتلال، وتشجيع على العدوان، وانتهاك حقوق أبناء شعبنا.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن انتقادات السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هايلي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، للمجلس هو دليل دامغ على خشية واشنطن من محاسبة إسرائيل، وسجلها الأسود الحافل بالعنصرية والتطرف والعدوان.

واعتبرت أن الادعاءات بأن "إدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان"، و"هذه الحقوق منحة من الله ولا يمكن لأي حكومة أن تنتزعها، واتهام المجلس بـحماية الأنظمة غير الديمقراطية، لا أساس لها من الصحة".

وتابعت: تصريحات هايلي تفند هذه الادعاءات بتأكيدها أن "التحيز الأميركي المزمن ضد إسرائيل، هو أحد الأسباب الرئيسة وراء الانسحاب".

وأكدت الوزارة، أن اتهام المجلس بـحماية الأنظمة غير الديمقراطية، والمنافق والأناني،  يشكل الرد الرسمي لإدارة البيت الأبيض على تصويت المجلس في أيار/ مايو الماضي، على التحقيق في استشهاد متظاهرين في مسيرات غزة السلمية.

وأشارت إلى أن من يدعم الاحتلال وممارساته الإرهابية، ويخرج على القانون الدولي، وينتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بفلسطين، ليس الطرف المؤهل للحديث عن حقوق الإنسان، أو الترويج للحرية والعدالة والديمقراطية.

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