جامعة النجاح تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي 2018

رام الله - دنيا الوطنافتتحت جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018، أبوابها للطلبة الجدد للتسجيل للعام الدراسي 2018 -2019، حيث تجري عملية التسجيل ككل عام في المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد.وكعُرفٍ سنوي ولأنها الوجهة الأولى لطلبة الثانوية العامّة، تفتح جامعة النجاح الوطنية كل عام أبوابها لتسجيل الطلبة الجدد من خلال حجز مقعد دراسي قبل صدور نتائج الثانوية العامّة، لتستمر بعدها عملية التسجيل لما بعد صدور نتائج الثانوية العامّة، حيث يستكمل الطالب إجراءاته بالتسجيل، والالتحاق بالتخصص الذي يختاره في الجامعة.ويشهد المعهد الكوري توافد الطلبة يومياً منذ ساعات الصباح برفقة أهاليهم؛ لبدء إجراءت عملية التسجيل من خلال أولى الخطوات المتمثلة بحجز مقعد دراسي، علماً أن طواقم جامعة النجاح الوطنية بمختلف دوائرها وأقسامها، كانت قد أنهت كافة التجهيزات اللوجستية لمكان التسجيل منذ فترة، وتعمل منذ الصباح كل حسب تخصصه لتسهيل عملية التسجيل للطلبة الجدد وخروجها بأفضل صورة ممكنة.وقد تفقد الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة مواقع التسجيل، مؤكداً أن الجامعة توفر الإمكانات اللازمة والتسهيلات المطلوبة للطلبة الجدد الراغبين بالانضمام إلى أسرة جامعة النجاح الوطنية، مضيفاً أن طواقم مدربة من مختلف دوائرة الجامعة تشرف وتساعد الطلبة على عملية التسجيل، واستقبال طلبات الالتحاق في مختلف الكليات.