موقع إسرائيلي: هذه رسالة حماس القاسية لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللاه) الإسرائيلي: إنه في حال أقدمت إسرائيل على قصف مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في قطاع غزة بشكل مباشر، فإن الحرب ستقع لا محالة، لافتاً إلى أن إسرائيل تلقت رسالة قاسية جداً من حركة حماس.







وأوضح الموقع، أن الحرب ستحدث في حال قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، إعطاء تعليمات للجيش الإسرائيلي، باستهداف مطلقي الطائرات الحارقة، بشكل مباشر، بدلاً من استهداف مواقع حماس.



وحسب الموقع، جاءت الرسالة على شكل قصف إسرائيلي محدود، لعض مواقع حماس بالجنوب، رداً على إطلاق الطائرات الورقية.





ولفت الموقع، إلى أن إسرائيل تلقت الليلة الماضية إجابة قاسية جداً على رسالتها، حيث أرادت حماس أن تقول، نحن من يحدد قواعد اللعبة، وليس الجيش الإسرائيلي.



وأضاف أن إسرائيل، أرادت نقل رسالة جديدة لحركة حماس حول الطائرات الحارقة، وتلقت إجابة قاسية جداً، مشيراً إلى أن الرسالة كان مفادها، أن إسرائيل لن تسلم باستمرار ظاهرة الطائرات الحارقة من القطاع.وأكد الموقع، أن إطلاق أكثر من 30 صاروخاً في ليلة واحدة، رداً على استهداف موقعين أو ثلاثة بالقطاع، يعتبر رسالة قاسية، وتحمل معانٍ واضحة، مشيراً إلى أن كلا الطرفين يسعى جاهداً في هذه المرحلة، لفرض قواعد جديدة على الطرف الآخر.