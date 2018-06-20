شؤون فلسطينية

الحساينة يُشيد بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية

الحساينة يُشيد بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
وأعرب وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد الحساينة، عن فخره وإشادته بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية، مؤكداً على دعم ومساندة الحكومة للمصانع والصناعات المحلية.

جاء ذلك، خلال تفقد الوزير الحساينة لمدينة غزة الصناعية شرقي غزة، وكان في استقباله نائب رئيس اتحاد الصناعات، علي الحايك، وعدد من أعضاء الاتحاد، ومسؤولو المصانع.

وشدد الوزير الحساينة على أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي، بسبب ظروف الحصار، مشيراً إلى أن المصانع تنتج منتجات ذات جودة عالية، رغم الظروف التي تمر بها. 

وقام الوزير الحساينة، بزيارة لعدد من المصانع في المدينة، واطلع على عملها.

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الحساينة يُشيد بالصناعات الوطنية والمنتجات المحلية

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