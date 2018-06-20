الإحـصـاء: حوالي 43% من مجمل السكان في فلسطين لاجئون

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن بيانات عام 2017 تشير إلى أن نسبة السكان اللاجئين بلغت 42.5% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، و26.6% من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.2%.





وأوضح في تقرير له، صدر اليوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي تصادف العشرين من حزيران الجاري، أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.





وصدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين عشية حرب عام 1948 من مصادر مختلفة، إلا أن للأمم المتحدة تقديرين: الأول يشير الى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ نحو 726 ألف لاجئ وذلك بناءً على تقديرات عام 1949. والثاني 957 ألف لاجئ بناءً على تقديرات عام 1950.





وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:





5.9 مليون لاجئ مسجل في وكالة الغوث

تشير سجلات وكالة الغوث (الأونروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها عام 2017 نحو 5.9 مليون لاجئ، وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى وكالة الغوث في العام 2017 ما نسبته 17.0% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 24.4% في قطاع غزة.





أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن 39.0% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في حين بلغت النسبة في لبنان 9.1% وفي سوريا 10.5%.





أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين





يمتاز اللاجئون الفلسطينيون بأنهم مجتمع فتي





بلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 39.9% من إجمالي السكان في دولة فلسطين في العام 2017، فبلغت هذه النسبة للأفراد اللاجئين 39.3% من إجمالي اللاجئين، بينما بلغت النسبة لغير اللاجئين 38.6% من إجمالي غير اللاجئين. وبلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر اللاجئين 4.9% من إجمالي اللاجئين في دولة فلسطين في حين بلغت لغير اللاجئين 5.0% من إجمالي غير اللاجئين.





اللاجئات الفلسطينيات المقيمات في دولة فلسطين أكثر خصوبة

بلغ متوسط عدد الأبناء الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في دولة فلسطين 4.4 مولودا، في حين بلغ هذا المتوسط حسب حالة اللجوء 4.5 للنساء اللاجئات مقابل 4.3 مولود للنساء غير اللاجئات.





الإعاقة/الصعوبة بين اللاجئين أكثر انتشاراً





بالاستناد الى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، فإن 6.8% من اللاجئين الفلسطينيين يعانون من إعاقة/ صعوبة مقارنة بـ 5.1% بين غير اللاجئين. وحول أنواع الإعاقات/ الصعوبات بين اللاجئين وغير اللاجئين تبين أن الأفراد الذين يعانون من إعاقة/ صعوبة في النظر ترتفع بين اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين إذ بلغت 3.1% و2.3% على التوالي، في حين بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من إعاقة/ صعوبة في الحركة بين اللاجئين 3.5% مقابل 2.5% بين غير اللاجئين.





حوالي 39% من الأفراد اللاجئين فقراء في عام 2017





بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين 38.5% خلال عام 2017 وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري، بما معناه أن استهلاك أسرهم الشهري كان دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال) 2470 شيكلا، بينما بلغت هذه النسبة للأفراد غير اللاجئين 22.3%. أما الفقراء حسب خط الفقر المدقع فقد بلغت نسبة الأفراد اللاجئين الذين عانوا من الفقر المدقع 23.0% بما معناه أن استهلاك أسرهم الشهري كان دون خط الفقر المدقع الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال) 1974 شيكلا، وقد كانت نسبة الأفراد غير اللاجئين الذين عانوا الفقر المدقع 12.2%ومقارنة مع المعدل العام نجد أن نسب الفقر بين اللاجئين كانت أعلى من المعدل العام، حيث بلغت نسبة الأفراد الفقراء في فلسطين 29.2%، وكانت نسبة الأفراد الذين عانوا من الفقر المدقع في فلسطين 16.8% خلال عام 2017.





معدلات المشاركة في القوى العاملة منخفضة في فلسطين

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2017 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بلغت 45.3%، بواقع 45.2% بين اللاجئين 15 سنة فأكثر المقيمين في دولة فلسطين مقابل 45.3% لدى غير اللاجئين.





معدلات البطالة مرتفعة بين اللاجئين

تشير البيانات إلى وجود فرقاً واضحاً في معدلات البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ وصل معدل البطالة بين اللاجئين الى 34.7% مقابل 22.8% بين غير اللاجئين.





ثلث اللاجئين يعملون كمتخصصين وفنيين

خلال عام 2017، تعتبر مهنة "الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة"، المهنة الأكثر استيعاباً للاجئين حيث بلغت نسبة العاملين فيها من بين اللاجئين العاملين 32.8% مقابل 22.4% بين العاملين غير اللاجئين. كما شكلت مهنة المشرعين وموظفي إدارة العليا النسبة الأدنى لكل من اللاجئين وغير اللاجئين على حد سواء، بنسبة 2.9% بين اللاجئين العاملين مقابل 4.3% لغير اللاجئين العاملين.





وأشارت النتائج إلى أن نسبة العاملين الذين يعملون في الضفة الغربية من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) للعام 2017 قد بلغت 57.6% بتفاوت واضح حسب حالة اللجوء، إذ بلغت نسبة العاملين من اللاجئين 40.3% في حين بلغت لغير اللاجئين 67.9%، في المقابل بلغت نسبة العاملين في قطاع غزة للاجئين حوالي 52.3% مقابل 15.8% لغير اللاجئين. وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.0% وبتفاوت ما بين اللاجئين وغير اللاجئين فبلغت للاجئين 7.4% مقابل 16.3% لغير اللاجئين.





ارتفاع نسبة التحصيل العلمي بين اللاجئين

بلغت نسبة الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر 3.0% في حين بلغت لغير اللاجئين 3.6%، كما ارتفعت نسبة اللاجئين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى فبلغت 18.1% من مجمل اللاجئين 15 سنة فأكثر في حين بلغت لغير اللاجئين 16.6%.





أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشتات

الفلسطينيون في الأردن





في دراسة أعدت من مؤسسة (FAFO) حول الأوضاع المعيشية في المخيمات الفلسطينية في الأردن لعام 2011 أظهرت الدراسة أن 39.9% من سكان المخيمات دون سن 15 سنة من العمر، في حين بلغت نسبة الأفراد 65 سنة فأكثر 4.3%، كما بلغ متوسط حجم الأسرة في المخيمات 5.1 فرداً، وبلغت نسبة الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر 8.6%.





الفلسطينيون في لبنان





أظهرت نتائج التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لعام 2017، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمركزون في منطقة صيدا بواقع 35.8% ثم منطقة الشمال بواقع 25.1% بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور 14.7% ثم في بيروت بواقع 13.4%، كما بلغت هذه النسبة في منطقة الشوف 7.1% ثم منطقة البقاع بواقع 4%. وأشارت النتائج الى أن حوالي 4.9% من اللاجئين الفلسطينيين يملكون جنسية غير الجنسية الفلسطينية.





كما بلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفراد، وبلغت نسبة الأسر التي ترأسها أنثى 17%، في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية 2.6 مولودا.





وأشارت النتائج إلى أن حوالي 7.2% من اللاجئين الفلسطينيين (10 سنوات فأكثر) في لبنان أميون (لا يستطيعون القراءة والكتابة). وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد (3-13 سنة) 93.6%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة جامعية فأعلى 10.5%.





وأظهرت النتائج أن معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) في لبنان قد بلغ 18.4% من المشاركين في القوى العاملة. ويرتفع معدل البطالة بين فئة الشباب 15-19 سنة لتصل الى 44%، في حين تبلغ نسبة البطالة 29% للأفراد من 20-29 سنة.

رام الله - دنيا الوطن