الرئيس الأمريكي يَنكُث بأول وعوده للزعيم الكوري الشمالي

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (CNN) الأمريكية، نقلاً عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتصل هاتفياً يوم الأحد بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم وعده بذلك.



ولم تحدد مصادر القناة في الإدارة الأمريكية السبب الذي دفع ترامب للنكث بوعده، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وفي 15 حزيران/ يونيو، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين: إنه يعتزم الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي يوم الأحد، مضيفاً: إنه أعطى لكيم جونغ أون، رقم هاتفه الشخصي في حال قرر الأخير الاتصال به.وعقدت قمة دونالد ترامب وكيم جونغ أون في 12 حزيران/ يونيو بسنغافورة، وعقب المحادثات، وقع الزعيمان على وثيقة مشتركة، تعهدت فيها بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية من واشنطن.