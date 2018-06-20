شؤون فلسطينية

صحيفة: الجهاد الإسلامي تستعد لاختيار خليفة (شلح) و(النخالة) أبرز المرشحين

صحيفة: الجهاد الإسلامي تستعد لاختيار خليفة (شلح) و(النخالة) أبرز المرشحين
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (العربي الجديد)، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تتجه لإجراء انتخابات داخلية لاختيار أمين عام جديد لها، بعد الوعكة الصحية التي ألّمت بأمينها العام الحالي، رمضان عبد الله شلح، الذي يتلقى العلاج  في العاصمة اللبنانية (بيروت) منذ شهور.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن الانتخابات الداخلية ستكون قريبة، وقد تتوسع لتشمل انتخاب المكتب السياسي والقيادات المناطقية للحركة التي يتركز ثقلها الأساسي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ الأوفر حظاً لمنصب الأمين العام هو نائب الأمين العام الحالي، زياد النخالة، المقيم في لبنان منذ سنوات.

وحسب الصحيفة، توقعت المصادر أنّ يُنتخب عضو المكتب السياسي للحركة، محمد الهندي، المقيم في تركيا منذ أكثر من عامين، لمنصب نائب الأمين العام خلفاً للنخالة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه أول انتخابات داخلية في حركة الجهاد الإسلامي التي تعد ثاني أكبر فصيل مسلح بعد حركة حماس في قطاع غزة، وهي ذات توجه إسلامي، غير أنها ترفض حتى الآن الدخول في الانتخابات العامة الفلسطينية وتعتبرها نتاج اتفاقية أوسلو، التي رفضتها الحركة مبكراً وتصدت لها.

وحسب الصحيفة، كان شلح، المولود في غزة في العام 1958، خضع لعملية قلب مفتوح، ولا يزال منذ ذلك الوقت يخضع لمراقبة طبية حثيثة في بيروت، ويقال إنه منذ ذلك الوقت في "غيبوبة تامة"، وفق تعبيرها.

وتولى شلح منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عقب اغتيال الموساد الإسرائيلي لأول أمين عام للحركة الدكتور فتحي الشقاقي في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 في مالطا، وظل من ذلك الوقت يعيش في دمشق إلى قيام الثورة السورية، وحينها انتقل إلى بيروت.

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