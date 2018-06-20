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قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة

قوات الجيش الليبي تُسيطر على مركز درنة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قوات الجيش أكملت سيطرتها على أحياء مركز مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

وذكر مصدر في غرفة عمليات عمر المختار التابعة لقوات حفتر، في حديث إلى (بوابة الوسط) اليوم الأربعاء، أن الجيش حرر أحياء مركز المدينة بالكامل من قبضة عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة.

وقال المصدر: "إن قوات الجيش تطارد الآن المسلحين في آخر معاقلهم بسوق الظلام ونهاية أزقة حي المغار".

وأعلن حفتر في أيار/ مايو الماضي عن إطلاق حملة عسكرية لتحرير درنة من قبضة المسلحين الإسلاميين، واستطاعت قواته خرق الخطوط الدفاعية للمسلحين، ودخول المدينة في أوائل حزيران/ يونيو.

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