روسيا تُرشح نفسها لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

فيودور ستيسوفسكي

رام الله - دنيا الوطنأعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين عامي 2021- 2023.وقالالسكرتير الصحفي للبعثة الروسية في الأمم المتحدة: "روسيا ستواصل عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان، بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2021 - 2023"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).هذا وانتهت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان الدولي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وبتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام نفسه لم يعاد انتخابها للمجلس.يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتشكل في العام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان، وحمايتها في أنحاء العالم كافة.تجدر الإشارة إلى أن سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أعلنت أمس الثلاثاء، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان الدولي.وقالت هايلي: "إن انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، جاء بعدما لم تتحل أي دول أخرى بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا من أجل إصلاح المجلس المنافق والأناني".وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية مزاعم إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بـ"انحياز المجلس المعادي لإسرائيل وشنه حملة ممنهجة ضدها".وتأتي اتهامات واشنطن لمجلس حقوق الإنسان بالانحياز ضد إسرائيل، بعد إصداره قراراً الشهر الماضي، دعا فيه إلى فتح تحقيق بخصوص سقوط قتلى في غزة، واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة.