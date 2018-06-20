العراق: مصرع أبو خطاب العراقي مسؤول النفط والغاز في تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنقال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا: إنه عطل تمويل تنظيم الدولة، بقتل الرجل الذي كان يدير شبكته للنفط والغاز وأعضاء آخرين في التنظيم الشهر الماضي.وقال في بيان "مقتل هؤلاء الأعضاء يعطل قدرة التنظيم على تمويل عملياته في العراق وسوريا، القدرة على تمويل المقاتلين وشراء السلاح، وصيانة العتاد سوف تتقلص"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف، أنه قتل زعيم شبكة النفط والغاز أبو خطاب العراقي وثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم في 26 من أيار/ مايو في وادي نهر الفرات الأوسط.وقال: "إن العراقي كان يدير جني الإيرادات من خلال مبيعات نفط وغاز غير قانونية".وفي سوريا، يستخدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوة الجوية وقوات خاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف لفصائل كردية وعربية مسلحة، في معركتها ضد تنظيم الدولة.وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية أراضي من التنظيم في شمال وشرق سوريا العام الماضي، بما في ذلك الرقة المعقل الرئيسي للمسلحين في سوريا، ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية تقاتل تنظيم الدولة في بعض المناطق الصحراوية شرقي نهر الفرات.