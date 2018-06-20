تَنقُّل 9434 مسافراً الثلاثاء على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 9434 مسافراً في الاتجاهين الثلاثاء، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التال :-





مغادرون: 4588 مسافراً.

قادمون: 4846 مسافراً.

مرجعون: 12 مسافراً.





وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، الأربعاء، لمدة 24 ساعة متواصلة في الاتجاهين، وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى، على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن