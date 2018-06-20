دولي

استقالة جديدة لمسؤول رفيع في البيت الأبيض

استقالة جديدة لمسؤول رفيع في البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
قدّم جو هايغين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، بعد أسبوع من القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سنغافورة، والتي أدى دوراً أساسياً في تنظيمها.

وهايغين (62 عاماً) الذي عمل في أربع إدارات جمهورية (رونالد ريغان، وجورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، ودونالد ترامب) سيغادر البيت الأبيض للعمل في القطاع الخاص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال ترامب في بيان: "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي، لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية، قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي، سنفتقده في المكتب، وسنفتقده أكثر على الطريق، أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".

وبهذه الاستقالة، ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين، الذين ابتعدوا عن ترامب- سواء بمحض إرادتهم أو بقرار منه- خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.

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