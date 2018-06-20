مسؤولون إسرائيليون: الطائرات الورقية تُعادل قذيفة الهاون والنفق

من ناحيته، قال عضو الكنيست حاييم يلين: "مر أكثر من 80 يوماً لم توجّه الحكومة فيها تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على "إرهاب الطائرات الورقية".





وأضاف: "يجب ألا نستسلم لمحاولات حماس إظهار أن حرق أكثر من 30,000 دونم من الأرض "ليس إرهاباً"؛ الآن بعد أن فهم مجلس الوزراء ذلك، يجب على حماس أيضاً أن تفهم أن الطائرة الورقية مثل صاروخ القسام".

وفي ذات السياق، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن حماس تعتقد بأن إسرائيل ليست مهتمة بحرب في الجنوب، لذلك أطلقت سياسة غير مسبوقة لإطلاق صواريخها مباشرة بعد كل ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.





وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل تعتقد بأن دوافع حماس لتغيير قواعد اللعبة تنبع من إخفاقاتها في الأشهر الأخيرة، وفق تعبيرها.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الطائرة الورقية التي تُطلق من قطاع غزة، هي مثل قذيفة الهاون، ومثل النفق، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال، وضع خطاً أحمر حيال هذا الأمر.تصريحات الوزير الإسرائيلي، جاءت لإذاعة الجيش، تعقيباً على الهجمات التي شنها الطيران الإسرائيلي، وذلك خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال على قطاع غزة الليلة الماضية.وأضاف كاتس: "رسالتنا واضحة وهي الهدوء سيقابله الهدوء، والنار سنقابلها بالنار، والمعضلة الآن في يد حركة حماس".