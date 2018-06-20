حزب ليبرمان يطالب بفرض الإعدام ضد منفذي العمليات

روبرت اليتوف

رام الله - دنيا الوطنطالب حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بمناقشة فرض حكم الإعدام على منفذي العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنرئيس كتلة الحزب في الكنيست، طلب من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، أن يصر على ضرورة مناقشة فرض هذه العقوبة في المحاكم العسكرية لتنفيذها.وكان وزير الجيش الإسرائيلي، وزعيم الحزب أفيغدور ليبرمان، اتهم بن شبات، بالتسبب في إفشال طرح القضية أمام المجلس الوزاري المصغر.