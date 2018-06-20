قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الأربعاء، ستة مواطنين من نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وداهمت منازل في أحياء الجبل الشمالي، وكروم عاشور، ومحيط البلدة القديمة، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: يوسف عواد، ومحمد العزيزي، وعبادة الطشطوش، ورامي الكوسا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأوضحت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت قرية تل غربا، واعتقلت الشابين قصي حسان البحتي، وعناد مصطفى عصيدة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.