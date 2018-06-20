شؤون فلسطينية

الاربعاء: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع على درجات الحرارة

الاربعاء: أجواء صافية ومعتدلة وارتفاع على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الخميس 2018/06/21: يكون الجو صافياً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/06/22: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/06/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 29-20 31-19 بيت لحم 29-18 29-20 31-19
رام الله والبيرة 27-17 27-19 29-18 طولكرم 31-21 31-22 32-22
نابلس 30-19 30-21 32-20 قلقيلية 31-21 31-22 32-22
جنين 33-21 33-22 35-22 سلفيت 29-18 29-20 31-19
طوباس 33-21 33-22 35-22 روابي 30-18 30-20 32-19
الخليل 28-17 28-19 30-18 غزه 30-22 30-23 31-23
أريحا 39-24 39-25 40-25 خانيونس 30-22 30-23 31-23
الأغوار الشمالية 37-22 37-23 38-23 رفح 31-21 31-22 32-22

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