فيديو: الفلسطينيون بغزة يتابعون باهتمام لقاء الفراعنة مع الدب الروسي بمونديال 2018

خاص دنيا الوطن - محمد جلو



توافدت أعداد كبيرة من الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، إلى الأماكن العامة والمقاهي؛ لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الروسي، ضمن منافسات الجولة الأولى.



وكانت الأجواء حماسية وغير اعتيادية من قبل الجمهور في تشجيع المنتخب المصري العربي، لتخلق أجواء رياضية متميزة، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بعد خسارتهم ثلاثة أهداف مقابل واحد، لتكن مصر أول المغادرين لكأس العالم 2018."دنيا الوطن" رصدت أجواء ومتابعة المباراة من قبل الشعب الفلسطيني بغزة، وأعدت التقرير التالي: