(محدث) الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً جنوب القطاع والمقاومة ترد

أقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، ليلة الثلاثاء، على قصف موقع للمقاومة غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعاً للمقاومة غربي مدينة رفح، فيما أسفر القصف عن إصابة مواطنين اثنين بشكل طفيف وفق ما أفاد شهود العيان.

من ناحيته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت هجوماً ضد ثلاثة أهداف عسكرية رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.





وفي ذات السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخين اثنين أطلقا من قطاع غزة سقطا على أشكول، فيما دوت صافرت الإنذار في محيط كرم أبو سالم، في حين أطلقت عدة قذائف هاون وسقطت في محيط قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنوحسب شهود العيان، فإن طائرة استطلاع قصفت المكان بصاروخ تحذيري، أعقبه قصف حربي للمكان بصاروخين اثنين.