شؤون فلسطينية

فيديو: غزة تستقبل فريق (هلال القدس) استعداداً لكأس فلسطين 2018

فيديو: غزة تستقبل فريق (هلال القدس) استعداداً لكأس فلسطين 2018
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
استقبل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فريق نادي (هلال القدس)، والذي حضر إلى القطاع لملاقاة نظيره نادي (شباب خانيونس)، غداً على أرض ملعب فلسطين، وذلك في مباراة ذهاب كأس فلسطين 2018.

وكان في استقبال الفريق، رئيس مجلس مؤسسة (أمواج) الرياضية عبد السلام هنية، الذي قال: إن زيارة الوفد لغزة، ولقاء نظيره نادي (شباب خانيونس)، يبعث رسالة للاحتلال الإسرائيلي، أننا قادرون على توحيد صمودنا وأهدافنا من خلال الرياضة، لنصل برسالة سامية وسلمية للعالم، بأن فلسطين موحدة بعاصمتها القدس الشريف.

واستعرض هنية خلال لقائه الوفد المعيقات التي واجهت الرياضة الفلسطينية، خاصة الإجراءات التي حاول الاحتلال من خلالها عرقلة دخول الوفد، والتأخير الذي حدث لأعضاء الفريق عند دخوله لغزة.

من جانبه، قال بدر مكي، المشرف الرياض لنادي (هلال القدس): إن لقاءنا على أرض غزة، بمثابة رسالة، أن القدس توحد الجميع، وأن مباراة الذهاب، سنعود بعدها إلى الإياب في القدس، لملاقاة فريق خانيونس، وبذلك نكون قد نجحنا في إكمال الجسد الواحد من خلال المباراة، التي ستجمع الفريقين على أرض كل منهما.

إلى ذلك، رحب حسين أبو شمالة، رئيس نادي (شباب خانيونس) بفريق (هلال القدس)، الذي وصل إلى غزة بفريقه الفني والإداري، وذلك للقاء سيجمع الفريقين على ملعب فلسطين الساعة الخامسة من مساء غد الأربعاء.

وأكد أبو شمالة، أن فريقه أعد العُدة للقاء فريق نادي هلال القدس، في مباراة الذهاب على أرض غزة، ومباراة الإياب على أرض الضفة الغربية السبت المقبل، وذلك في رسالة للعالم وللاحتلال، بأن الرياضة لا تمنعها السياسية مهما كانت.

 


أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي: هكذا سيكون شكل الحرب المقبلة في قطاع غزة

جنرال إسرائيلي: هكذا سيكون شكل الحرب المقبلة في قطاع غزة

جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة

جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة

ملادينوف: (أونروا) ستُؤجل صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة

ملادينوف: (أونروا) ستُؤجل صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة

(أونروا): هناك تراكم كبير وغير مسبوق للطاقة السلبية فى غزة

(أونروا): هناك تراكم كبير وغير مسبوق للطاقة السلبية فى غزة

الليلة.. أمريكا ستُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان لهذا السبب

الليلة.. أمريكا ستُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان لهذا السبب

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

إصابات جراء حادث سير في قلقيلية

إصابات جراء حادث سير في قلقيلية

محافظ غزة يشارك في استقبال بعثة نادي (هلال القدس)

محافظ غزة يشارك في استقبال بعثة نادي (هلال القدس)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: غزة تستقبل فريق (هلال القدس) استعداداً لكأس فلسطين 2018

فيديو: غزة تستقبل فريق (هلال القدس) استعداداً لكأس فلسطين 2018

(أونروا): هناك تراكم كبير وغير مسبوق للطاقة السلبية فى غزة

(أونروا): هناك تراكم كبير وغير مسبوق للطاقة السلبية فى غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية

إصابات جراء حادث سير في قلقيلية

إصابات جراء حادث سير في قلقيلية

محافظ غزة يشارك في استقبال بعثة نادي (هلال القدس)

محافظ غزة يشارك في استقبال بعثة نادي (هلال القدس)

سفينتا (العودة) و(حرية) تصلان لشبونة والقاربان (فلسطين) و(ماريد) يتابعان طريقهما لجنوب فرنسا

سفينتا (العودة) و(حرية) تصلان لشبونة والقاربان (فلسطين) و(ماريد) يتابعان طريقهما لجنوب فرنسا

وزير الصحة يُطلع الخارجية النمساوية على آخر التطورات الصحية بفلسطين

وزير الصحة يُطلع الخارجية النمساوية على آخر التطورات الصحية بفلسطين

فيديو: اندلاع 16 حريقاً منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

فيديو: اندلاع 16 حريقاً منذ الصباح في مستوطنات غلاف غزة

منوعات

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

فستان حلا الترك القصير يحدث ضجة.. هل يناسب عمرها؟

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ&#34;فضايح&#34;

حرب بين يوسف الخال ونادين نجيم.. وتهديد بالـ"فضايح"

هل قلدت غادة عبدالرازق مشهد حرق &#34;معاذ الكساسبة&#34; في &#34;ضد مجهول&#34;؟

هل قلدت غادة عبدالرازق مشهد حرق "معاذ الكساسبة" في "ضد مجهول"؟

بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; خارج الحبس رغم عدم انتهاء فترة الحكم

بطلة كليب "عندي ظروف" خارج الحبس رغم عدم انتهاء فترة الحكم

لأول مرة.. حفل لمحمد عساف في السعودية

لأول مرة.. حفل لمحمد عساف في السعودية

وفاة آمال فريد بعد صراع مع المرض

وفاة آمال فريد بعد صراع مع المرض

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

ميغان تعيد حماتها إلى الذاكرة بفستان أنيق ارتدته في زيارة نادرة للسعودية

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

بعد قبلة مفاجئة من مُشجعة روسية .. المُراسل المصري يروي ماحدث لاحقاً

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

مقتل مغني الراب XXXTentacion بطريقة مأساوية

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: &#34;والله بحبك موت&#34;

عمرو دياب يغازل دينا الشربيني علناً: "والله بحبك موت"

عربي

غرينبلات: اجتماع الملك عبد الله ونتنياهو مهم لكل المنطقة

غرينبلات: اجتماع الملك عبد الله ونتنياهو مهم لكل المنطقة

القوات الموالية للحكومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة

القوات الموالية للحكومة اليمنية تقتحم مطار الحديدة

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

الحرس الثوري الإيراني: النصر في اليمن بات قريباً

قرقاش: التقارب &#34;القطري الإيراني&#34; انتهازي ومفضوح

قرقاش: التقارب "القطري الإيراني" انتهازي ومفضوح