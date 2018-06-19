فيديو: غزة تستقبل فريق (هلال القدس) استعداداً لكأس فلسطين 2018

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



استقبل قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، فريق نادي (هلال القدس)، والذي حضر إلى القطاع لملاقاة نظيره نادي (شباب خانيونس)، غداً على أرض ملعب فلسطين، وذلك في مباراة ذهاب كأس فلسطين 2018.





وكان في استقبال الفريق، رئيس مجلس مؤسسة (أمواج) الرياضية عبد السلام هنية، الذي قال: إن زيارة الوفد لغزة، ولقاء نظيره نادي (شباب خانيونس)، يبعث رسالة للاحتلال الإسرائيلي، أننا قادرون على توحيد صمودنا وأهدافنا من خلال الرياضة، لنصل برسالة سامية وسلمية للعالم، بأن فلسطين موحدة بعاصمتها القدس الشريف.







إلى ذلك، رحب حسين أبو شمالة، رئيس نادي (شباب خانيونس) بفريق (هلال القدس)، الذي وصل إلى غزة بفريقه الفني والإداري، وذلك للقاء سيجمع الفريقين على ملعب فلسطين الساعة الخامسة من مساء غد الأربعاء.





وأكد أبو شمالة، أن فريقه أعد العُدة للقاء فريق نادي هلال القدس، في مباراة الذهاب على أرض غزة، ومباراة الإياب على أرض الضفة الغربية السبت المقبل، وذلك في رسالة للعالم وللاحتلال، بأن الرياضة لا تمنعها السياسية مهما كانت.











واستعرض هنية خلال لقائه الوفد المعيقات التي واجهت الرياضة الفلسطينية، خاصة الإجراءات التي حاول الاحتلال من خلالها عرقلة دخول الوفد، والتأخير الذي حدث لأعضاء الفريق عند دخوله لغزة.من جانبه، قال بدر مكي، المشرف الرياض لنادي (هلال القدس): إن لقاءنا على أرض غزة، بمثابة رسالة، أن القدس توحد الجميع، وأن مباراة الذهاب، سنعود بعدها إلى الإياب في القدس، لملاقاة فريق خانيونس، وبذلك نكون قد نجحنا في إكمال الجسد الواحد من خلال المباراة، التي ستجمع الفريقين على أرض كل منهما.