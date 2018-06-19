جيش الاحتلال يزرع مفخخات متفجرة على الجدار الحدودي مع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة: إن الجيش الإسرائيلي، زرع حقول ألغام ومفخخات متفجرة خداعية حول المعدات الهندسية التي تعمل في بناء الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة، والذي يتم بناؤه لتحييد تهديدات الأنفاق الهجومية من قطاع غزة.



وحسب القناة، فقد قام الجيش بنشر مفخخات على طول مسارات عمل الوحدات الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة.وأوضحت، أن الانفجار، الذي حدث يوم أمس الاثنين، والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الحدودي للتسلل إلى المناطق الإسرائيلية بالقرب من (معبر كارني)، وقع نتيجة هذه المخففات، التي يزرعها الجيش بالقرب من الأعمال الهندسية في الجدار الحدودي الحاجز مع قطاع غزة.