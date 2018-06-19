ملادينوف: (أونروا) ستُؤجل صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على بعد أسابيع من التخفيضات المؤلمة في مساعداتها الطارئة لقطاع غزة، وأماكن أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن ذلك يشمل تأجيل صرف رواتب موظفين الوكالة في القطاع.





وأضاف ملادينوف، خلال اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء: "في غزة نفسها، سيشمل هذا تأجيل الرواتب لبعض القوى العاملة في تموز/ يوليو، وبدء تعليق العمليات الأساسية في آب/ أغسطس".وأوضح ملادينوف، أن (أونروا) تواجه عجزاً غير مسبوق، يزيد عن 250 مليون دولار، وأنها وأصحاب المصلحة، يبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار العمليات الأساسية.وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، سيعقد مؤتمر إعلان التبرعات هنا في نيويورك في 25 حزيران/ يونيو" الجاري.