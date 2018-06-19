(أونروا): هناك تراكم كبير وغير مسبوق للطاقة السلبية فى غزة

رام الله - دنيا الوطنقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن ما يصل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من تقارير تجاه الحرب والاعتداءات التى تحدث من قبل قوات الاحتلال فى قطاع غزة، تكون عن طريق الوكالة، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية، هي الوحيدة فى قطاع غزة التى تُقدم المساعدات.وأضاف أبو حسنة، في تصريحات تلفزيونية، أن مدينة غزة بها أكثر من 75% من سكانها لاجئين فلسطينين، لدينا مدارس نحو 280 ألف طالب، و22 عيادة مركزية، زارها العام الماضي فقط 4 ملايين زيارة طبية، حيث إن المنظمة هي مزود الخدمات الرئيسي والوحيد فى قطاع غزة.وأوضح، أن التقارير التى نصدرها، تكون عن دراية حقيقية فيما يحدث فى قطاع غزة، حيث نري الانهيارات الكبري على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مشيراً إلى أن هناك تراكماً كبيراً وغير مسبوق للطاقة السلبية فى غزة من تجربتنا المريرة فى هذا المكان، حيث غزة مقبلة على موجه أخري من العنف أو الحرب، والأوضاع خطيرة للغاية، والأمور لم تعد تحتمل، فغزة محاصرة، ومحتلة حسب القانون الدولي.