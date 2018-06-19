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فيديو: ماكرون يُوبِّخ مراهقاً حدَّثه بعفوية: "خاطبني سيّدي الرئيس"

فيديو: ماكرون يُوبِّخ مراهقاً حدَّثه بعفوية: "خاطبني سيّدي الرئيس"
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
وبَّخ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شاباً خاطبه بشكل عفوي غير رسمي، بسؤاله عن أحواله قائلاً: "كيف حالك مانو".

الرئيس إيمانويل ماكرون، ردَّ عليه بشكل يبدو حاداً قائلاً: "لا، أنت هنا في احتفال رسمي، لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو، بوسعك أن تتصرف كبهلوان، ولكن اليوم، نحن نغني النشيد الوطني، عليك أن تقول لي سيادة رئيس الجمهورية، أو يا سيدي".

وأضاف ماكرون: "عليك أن تفعل الأمور بالأسلوب السليم، حتى إذا كنت تريد أن تقود ثورة، أولاً عليك الحصول على شهادة، وأن تتعلم كيف تضع الطعام على المائدة"، فيما كان الشاب يعتذر من الرئيس الفرنسي.

جاء ذلك، خلال حضور ماكرون ذكرى دعوة الجنرال شارل ديغول إلى المقاومة الشعبية خلال الحرب العالمية الثانية، بالقرب من باريس الاثنين الماضي.

 


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